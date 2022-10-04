Группа Depeche Mode выступит в Таллинне в рамках нового тура „Memento Mori“

В августе солист Дэйд Гаан и гитарист Мартин Гор, оправившись после смерти своего друга, клавишника и сооснователя группы Эндрю Флетчера, разместили в социальных сетях Depeche Mode фотографию в студии звукозаписи, а в Твиттере написали: „Находим стабильность в том, что мы знаем и любим, и сосредотачиваемся на том, что придаёт жизни смысл и цель“.

За несколько дней до сегодняшней пресс-конференции группа в интервью журналу Rolling Stones рассказала, что прямой перевод [слова „memento mori“] означает „Помни, что ты должен умереть“. „Многие песни напоминают нам о том, что наше время быстротечно, и вы должны использовать его наилучшим образом - в позитивном ключе“, - заявил Гаан.

Говоря о Memento Mori, Мартин Гор прокомментировал: „Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии, и его темы непосредственно вдохновлены тем периодом. После смерти Флетча мы решили продолжить работу, поскольку уверены, что именно этого он бы и хотел, и это действительно придало проекту дополнительную смысловую глубину“. „Флетчу понравился бы этот альбом. Мы с большим удовольствием ждем возможности вскоре поделиться им с вами, и нам не терпится представить его вам вживую на концертах в следующем году“, - добавил Дэйв Гаан.

После завершения пресс-конференции был показано видео со всеми городами, в которые группа отправится в турне в следующем году. 6 августа 2023 года на Певческом поле в Таллинне случится грандиозный концерт.

Тур Memento Mori станет 19-м туром Depeche Mode и первым за последние пять лет. Самый недавний тур группы, Global Spirit Tour 2017-2018 годов, был самым продолжительным на сегодняшний день и одним из самых кассовых туров года, в рамках которого группа дала 130 концертов по всей Европе и Северной Америке, выступив перед более чем 3 миллионами поклонников.