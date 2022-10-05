Ученик одной из эстонских школ получил двойку из-за Каи Каллас(12)
Премьер-министр Кая Каллас довольно активно ведет свой Instagram, куда выкладывает видео из рабочих поездок, а также различные фото из жизни вне работы. Сегодня утром она выложила историю, в которой ученик одной из эстонских школ получил двойку из-за нее.
„Вчера меня обвинили в том, что в лесу нет грибов. А теперь вот такое сообщение“, - написала Каллас.
Ученик одной из школ некоторое время назад отправил ей сообщение следующего содержания: „Здравствуйте, госпожа министр. Обращаюсь к вам с очень политической темой, завтра у меня проверочная работа и я не могу найти новостей из Рийгикогу. Если вас не затруднит, проинформируйте меня о сегодняшних новостях. Всего доброго (и, пожалуйста, не вызывайте больше панику среди людей)“.
Как видно, премьер-министр оставила без ответа это сообщение, из-за чего ученик получил двойку, о чем решительно ее уведомил.
Премьер-министр Каллас пожелала учителям много сил, а также приятного Дня учителя всем!