Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли утверждает, что ее бывший муж, актер Брэд Питт, перед разводом, на который она подала в 2016 году, физически и эмоционально издевался над ней и их детьми. Об этом говорится в иске, который Джоли подала 4 октября в суд в Лос-Анджелесе в рамках судебной тяжбы с Питтом из-за французской винодельни, которой они раньше вместе владели, сообщает The New York Times.

В документах Джоли подробно описала ссору, которая якобы произошла в сентябре 2016 года, когда она вместе с Питтом и их шестью детьми летели на частном самолете из Франции в Лос-Анджелес. Во время ссоры, по словам Джоли, Питт пытался задушить одного из их детей, а другого ударил по лицу, пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на судебные документы.

Ссора, как заявляет Джоли, началась еще до приезда семьи в аэропорт. У Питта произошел конфликт с одним из детей, а когда Джоли попыталась узнать, что случилось, муж обвинил ее в „слишком почтительном“ отношении к детям. На борту самолета, по словам актрисы, произошла стычка в ванной комнате.

„Питт схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной комнаты“, — сказано в иске. После этого Питт ударил кулаком в потолок самолета, а Джоли вышла из ванной. Актриса утверждает, что Питт бросился на одного из их детей, который встал на защиту матери. Она схватила мужа сзади, чтобы остановить, тот спиной врезался в сиденья, из-за чего Джоли травмировала спину и локоть, говорится в поданных актрисой документах.

Как сказано в иске, Брэд Питт облил Джоли и детей пивом и вином. Когда самолет приземлился, Джоли сказала, что поедет с детьми в отель, Питт закричал, толкнул жену и стал трясти ее за плечи. Один из детей попросил отца не делать матери больно, после чего Питт отпустил Джоли, назвал ее „сукой“ и добавил: „Пошла ты! Пошли вы все!“ Спустя пять дней Анджелина Джоли подала на развод.