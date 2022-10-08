Феномен Андрея Зевакина: как пай-мальчик из Йыгева превратился в бравурную звезду развлекательного мира Эстонии

Кажется, что мы знаем о нем все, но на самом деле Андрей держится в тени, когда дело касается его личной жизни. „У меня есть несколько друзей детства, несколько близких друзей и солидный круг знакомых. В моей жизни встречались эгоистичные люди, хотя обычно я с самого начала проникаюсь их амбициями“, - объясняет Андрей (26), создатель контента, музыкант, продюсер, автор песен, артист и телеведущий, окончивший начальную школу в Йыгева. Он является одним из немногих производителей эстонского контента, получивших награду „Серебряная кнопка Play“, которая вручается YouTube при достижении 100 000 подписчиков. Сегодня у него 174 000 подписчиков.