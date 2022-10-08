Tопчик
08.10.2022, 10:15

Феномен Андрея Зевакина: как пай-мальчик из Йыгева превратился в бравурную звезду развлекательного мира Эстонии

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Rauno Ruus
Jan Joonas Tuuna
ИЗ МАЛЬЧИКА С ПЕРВОЙ ПАРТЫ - В ЗВЕЗДЫ: По словам Андрея, без поддержки мамы он бы ничего не достиг
ИЗ МАЛЬЧИКА С ПЕРВОЙ ПАРТЫ - В ЗВЕЗДЫ: По словам Андрея, без поддержки мамы он бы ничего не достиг
ФОТО: Erakogu/Marin Sild | Erakogu/Ekspress Meedia

Андрей Зевакин - лучший друг всех молодых людей и частый гость в их комнатах благодаря Youtube. Eesti Ekspress поговорил с Андреем, его друзьями, знакомыми и мамой: как развивался его феномен?

Кажется, что мы знаем о нем все, но на самом деле Андрей держится в тени, когда дело касается его личной жизни. „У меня есть несколько друзей детства, несколько близких друзей и солидный круг знакомых. В моей жизни встречались эгоистичные люди, хотя обычно я с самого начала проникаюсь их амбициями“, - объясняет Андрей (26), создатель контента, музыкант, продюсер, автор песен, артист и телеведущий, окончивший начальную школу в Йыгева. Он является одним из немногих производителей эстонского контента, получивших награду „Серебряная кнопка Play“, которая вручается YouTube при достижении 100 000 подписчиков. Сегодня у него 174 000 подписчиков.

„Я давно понял, что внимание - это часть моей работы, и мне всегда нравилось выделяться. Многие из моих друзей, однако, не любят публичного внимания“.

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