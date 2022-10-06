На тартуском музыкальном фестивале TubIN представят мировые шедевры эстонской музыки

Всего состоится шесть концертов на четырех разных площадках города: в концертном зале „Ванемуйне“, в зале Тубина в музыкальной школе им. Хейно Эллера, а также в Эстонском национальном музее и в зале городской библиотеки.

Дирижер Михаил Герц убежден, что 5-я и 6-я симфонии Эдуарда Тубина – мировые шедевры классической музыки ХХ века. Цель фестиваля – открыть путь к эстонской музыке минувшего века и найти гармонию между тем временем, которое окружало творца и его творения, и современностью. Желание художественного руководителя фестиваля, дирижера Михаила Герца перенести вневременные работы Тубина в современность объясняется тем, что и в настоящий момент заложенный в них посыл звучит столь же сильно, как в далеком 1946 году. „ Благодаря этим симфониям любой человек может открыть в себе что-то новое. Эти произведения обогащают духовно и возносят ощущения слушателя до небывалых высот, открывая совершенно новые измерения сознания“, – отметил Герц.

Фестиваль проходит в городе Тарту, в котором величайший эстонский симфонист Эдуард Тубин жил до 1944 года. В центре внимания фестиваля этого года – 5-я и 6-я симфонии композитора и те темы, которые поднимаются этими масштабными произведениями: будущее человечества и возвращение к истокам, обращение к народной музыке своей страны. „Меня влечет к музыке Тубина восхищение его симфониями; вера в то, что это мировые шедевры классической музыки ХХ века, настоящие достижения! Они столь же гениальны, как сочинения Малера XIX века или Бетховена, Пятую симфонию которого мы знаем наизусть“, – пояснил дирижер.

Программа открытия фестиваля навеяна романами Аугуста Гайлита, друга композитора и одновременно его товарища по несчастью; прозвучит 5-я симфония Тубина и редко исполняемый концерт Пауля Хиндемита для виолы д`амyр и камерного оркестра, солист – Лийза Рандалу. Кроме того, в рамках фестивальной программы пройдут беседы-концерты под руководством Йоонаса Хеллермаа, объединяющие блестящие камерные сочинения с увлекательными дискуссиями о современном значении и важности тем, пронизывающих творческую биографию композитора Тубина.