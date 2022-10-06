Алек Болдуин примирился с семьей погибшего по его вине оператора

Алек Болдуин выстрелил из ружья, которое использовалось в качестве реквизита. Оружие было заряжено холостыми патронами, но произошла осечка. В результате несчастного случая погибла 42-летняя Галина Хатчинс. Работа в „Ржавчине“ должна была стать для оператора большим дебютом в Голливуде. У нее остался супруг и маленький сын.

Трагедия потрясла общественность. Семья покойной требовала выяснить обстоятельства произошедшего и наказать виновных. Ситуация тяжело сказалась также на состоянии самого невольного убийцы. Алек Болдуин до сих пор находится в депрессии из-за случившегося. Накануне выяснилось, что стороны пришли к соглашению.

Было решено продолжить съемки рокового фильма. Однако место исполнительного продюсера займет вдовец Галины — Мэтью Хатчинс. Он также получит часть прибыли от картины. Режиссер Джоэл Соуз, который получил ранение от выстрела Болдуина, также вернется к работе.

„В рамках этого урегулирования наше дело будет закрыто, — заявил Хатчинс. — Съемки „Ржавчины“, исполнительным продюсером которых я теперь буду, возобновятся со всеми первоначальными основными игроками на борту в январе 2023 года. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины (на продюсеров или мистера Болдуина). Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и сообщество собрались вместе, чтобы воздать должное последней работе Галины“.

Джоэл Соуз заявил, что сделает все возможное, чтобы труд над картиной Галины не остался в забвении. Сам же Болдуин обещал позаботиться о сыне оператора.



