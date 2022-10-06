Шоубиз
06.10.2022, 12:26

Песни Пугачевой и Меладзе сняли со всех российских радиостанций

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Валерий Меладзе и Алла Пугачева
Валерий Меладзе и Алла Пугачева
ФОТО: Gazeta.ru

Песни Пугачевой и Меладзе сняли со всех радиостанций РФ из-за критики артистами войны между Россией и Украиной. Об этом пишет gazeta.ru.

Композиции исполнителей Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, а также песни, написанные композитором Константином Меладзе, пропали из плейлистов российских радиостанций.

Как объяснил редактор одной из радиостанций Москвы, такое решение было принято в связи с позицией артистов относительно войны между Россией и Украиной.

Отмечается также, что из радиоэфиров пропали песни Ани Лорак, Полины Гагариной и других артистов, над которыми работал Константин Меладзе.

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