06.10.2022, 12:26
Песни Пугачевой и Меладзе сняли со всех российских радиостанций(23)
ФОТО: Gazeta.ru
Песни Пугачевой и Меладзе сняли со всех радиостанций РФ из-за критики артистами войны между Россией и Украиной. Об этом пишет gazeta.ru.
Композиции исполнителей Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, а также песни, написанные композитором Константином Меладзе, пропали из плейлистов российских радиостанций.
Как объяснил редактор одной из радиостанций Москвы, такое решение было принято в связи с позицией артистов относительно войны между Россией и Украиной.
Отмечается также, что из радиоэфиров пропали песни Ани Лорак, Полины Гагариной и других артистов, над которыми работал Константин Меладзе.