Песни Пугачевой и Меладзе сняли со всех российских радиостанций

Композиции исполнителей Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, а также песни, написанные композитором Константином Меладзе, пропали из плейлистов российских радиостанций.

Как объяснил редактор одной из радиостанций Москвы, такое решение было принято в связи с позицией артистов относительно войны между Россией и Украиной.

Отмечается также, что из радиоэфиров пропали песни Ани Лорак, Полины Гагариной и других артистов, над которыми работал Константин Меладзе.