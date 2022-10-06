Украинская суперзвезда Светлана Лобода выступит в Таллинне

„Сегодня я пою для миллионов людей, разбросанных по миру, бежавших от ужасов войны, потерявших свои дома, родных, близких. Я пою для тех, кто встал на сторону добра. Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну. Сегодня я посвящаю все своё время волонтёрской деятельности и адресной помощи женщинам и детям Украины, и я рада, что благодаря этому туру, я смогу помочь ещё большему количеству семей, жизнь которых навсегда изменила война - часть собранных от концерта средств будет переведена в международный фонд DUSHA, для помощи и поддержки моему родному городу Ирпень“ - заявляет LOBODA.

За время своей творческой карьеры певица выпустила множество хитов, моментально завоевывавших первые строчки всех хит парадов, собравших множество наград и миллиарды прослушиваний в Европе и странах СНГ, а ее клипы суммарно достигли отметки в 1,5 миллиарда просмотров.

3 июня LOBODA презентовала видео-работу на песню „Молитва“, которая была снята в рижской церкви Святого Петра. Сама же песня посвящена событиям, происходящим сегодня в родной стране певицы, как описывает сама артистка данную композицию: „Это не песня, это высказывание. Это попытка проговорить для самой себя, что любовь обязательно победит смерть, а „світло переможе темряву“.

LOBODA с первых дней войны в Украине, высказала свою позицию, свой офис переориентировала в волонтерский штаб, запустила социальный проект психологической помощи LOBODA Help Center, перечислила около 10 млн. гривен на помощь своей стране, а также активно включилась в благотворительные инициативы по восстановлению своего родного города Ирпень. И только спустя 5 месяцев решила возобновить полноценно концертную деятельность. „Я буду петь потому, что музыка лечит. Но главное, чтобы вы на время вырвались из реальности и погрузились в мир, в котором есть только мы с вами“, - отмечает певица.