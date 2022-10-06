Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в новом байопике о модельере

В интервью WWD Лето заявил:“Я чувствую, что момент настал, и Карл гордился бы тем, что мы делаем“.

Когда Джаред впервые встретился с Лагерфельдом, он сказал дизайнеру: „Знаешь, однажды мне придется сыграть тебя в кино“. Лагерфельд это одобрил, сказав: „Только ты, дорогой мой, только ты“.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Не разглашаются и детали сюжета. На вопрос, будет ли фильм историей любви, Лето ответил: „Есть множество линий, которые нужно исследовать. Карьера Карла длилась более 50 лет, поэтому как в личном, так и в профессиональном плане он был близок со многими людьми. Я могу сказать, что мы собираемся сосредоточиться на ключевых отношениях, которые отражают разные стороны его жизни“.



В работе над фильмом также будут принимать люди из самого близкого окружения легендарного дизайнера: Пьер Паоло Риги, генеральный директор Karl Lagerfeld с 2011 года, Кэролайн Лебар, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям в Karl Lagerfeld, которая в течение 35 лет была рядом с дизайнером, консультируя его по вопросам прессы, и Себастьен Жондо, проработавший два десятилетия личным помощником и телохранителем дизайнера.

„Карл был творцом. Он был модельером, он был фотографом, он был художником. Не было единого определения для него. Он был творческой силой“, - сказал Лето.

Хотя имя Лето больше связано с Gucci, Джаред часто пересекался и с Лагерфельдом. Например, в Сен-Тропе, где дизайнер проводил несколько недель каждое лето, а также в качестве гостя на некоторых модных показах Chanel. Лето отметил, что креативный директор Gucci Алессандро Микеле также рассказывал ему о Лагерфельде.

„Алессандро на самом деле работал с Карлом около пяти лет в Fendi и всегда говорил о нем самые теплые слова“, - заявил Джаред.

Ранее стало известно, что Карлу Лагерфельду и его творчеству будет посвящен бал Met Gala в 2023 году. Дизайнер умер в 2019 году в возрасте 85 лет.