На сцене концертного дома „Эстония“ сыграют произведения автора легендарной „4'33“ - пьесы молчаливого присутствия

Обзор перформативной и экспериментальной электронной музыки Кейджа подготовлен в рамках нового цикла „AVASTA!“. Джон Кейдж относится к тем композиторам XX века, которым удалось сотрясти столпы традиционной музыки. Именно Кейдж написал первое в истории музыки произведение для подготовленного фортепиано, создал первое сочинение с использованием фонограммы (пленки) и первый хэппенинг. К созданию авангардной музыки он одним из первых привлек случайные операции, электронные тона, нетрадиционное сочетание музыкальных и немузыкальных инструментов.

Гранды новой эстонской музыки Ansambel U: и ансамбль Эстонского общества электронной музыки разделят сцену со студентами ТлУ и EMTA, будущими хореографами и интерпретаторами современной музыки. На концерте будет продемонстрировано внушительное количество всевозможных новых музыкальных исполнительских техник, несколько фортепиано и диковинные музыкальные инструменты. Выступление подготовлено в сотрудничестве с Эстонским центром современной музыки.

Зрители начнут удивляться уже при входе в фойе концертного зала „Эстония“, где студенты магистерской программы CoPeCo по интерпретации и созданию современной европейской музыки под руководством Таави Керикмяэ организуют перфоманс, настроив публику на концертную волну. „Выбор Кейджем элементов и аксессуаров разнообразен и восхитительно безумен, от компьютеров до онлайн-радиоприемников и музыкальных инструментов из растительных материалов, таких как кактус с усилителем, лейка или бутылка из-под Кампари, и где-то между ними скрипка и виолончель“, – отметил основатель и участник группы U: Тармо Йоханнес.

Американский композитор Джон Кейдж (1912–1992) стал ведущей фигурой послевоенного музыкального авангарда, значительно повлиявшей на развитие музыки ХХ века. Масштаб его таланта и неординарность ощущаются и сегодня. Вклад Кейджа в расширение музыкальных границ не остался незамеченным, еще при жизни композитор получил широкое признание и удостоился множества наград, а также был избран почетным профессором нескольких учебных заведений и академий.