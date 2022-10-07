Украина ввела санкции против певиц родом из Украины

Ани Лорак, Таисия Повалий и Анна Седокова после российской агрессии 2014 года и оккупации украинских территорий не осудили вторжение и продолжили выступать в России. После 24 февраля эти звезды также не осудили страну-агрессора, а лишь абстрактно говорили о мире, дружбе между „братскими народами“, или просто отмалчивались — как Ани Лорак в надежде, что скоро все пройдет, и она сохранит свою аудиторию, — комментирует события fakty.ua