Украина ввела санкции против певиц родом из Украины(17)
В новом санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины оказались украинские певицы Анна Седокова, Таисия Повалий, Регина Тодоренко и Ани Лорак, сообщило украинское издание „Экономическая правда“.
Ани Лорак, Таисия Повалий и Анна Седокова после российской агрессии 2014 года и оккупации украинских территорий не осудили вторжение и продолжили выступать в России. После 24 февраля эти звезды также не осудили страну-агрессора, а лишь абстрактно говорили о мире, дружбе между „братскими народами“, или просто отмалчивались — как Ани Лорак в надежде, что скоро все пройдет, и она сохранит свою аудиторию, — комментирует события fakty.ua
После одобрения санкций соответствующим решением СНБО документы отправляют в Офис президента, после чего глава государства вводит санкции своим указом.
А телеведущая Екатерина Осадчая предложила и вовсе „забыть“ об оставшихся в России звёздах и даже впредь их не упоминать. Впрочем, подобные идеи высказывались и в России по отношению к своим „предателям“.