07.10.2022, 12:21
ФОТО | „Дико и нездорово“: Бритни Спирс раскритиковали за очередные ню-фото(7)
ФОТО: Youtube
Певица Бритни Спирс возмутила поклонников „голой“ съемкой на общественном пляже. 40-летняя звезда опубликовала в Instagram серию снимков, на которых одета только в большую шляпу.
На кадрах видно, что за спиной Спирс находятся другие отдыхающие, в том числе дети.
Подписчики певицы в комментариях подвергли ее критике. „Не думаю, что это приемлемо“, „Бритни, ты — не только твое тело“, „И кто ее только снимает? Там люди спортом занимаются позади. Дико и нездорово“, — пишут ей.
С тех пор, как Спирс вышла из-под опеки своего отца, она регулярно публикует в социальных сетях обнаженные снимки, за что ее уже критиковали не только простые подписчики, но даже её сыновья-подростки, живущие с отцом.