ФОТО | „Дико и нездорово“: Бритни Спирс раскритиковали за очередные ню-фото

На кадрах видно, что за спиной Спирс находятся другие отдыхающие, в том числе дети.

Подписчики певицы в комментариях подвергли ее критике. „Не думаю, что это приемлемо“, „Бритни, ты — не только твое тело“, „И кто ее только снимает? Там люди спортом занимаются позади. Дико и нездорово“, — пишут ей.

С тех пор, как Спирс вышла из-под опеки своего отца, она регулярно публикует в социальных сетях обнаженные снимки, за что ее уже критиковали не только простые подписчики, но даже её сыновья-подростки, живущие с отцом.