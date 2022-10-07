Российский рэпер Паша Техник впал в кому

Информацию об этом подтвердила его бывшая жена Ева Карицкая. „Мне без разницы, что Паша Техник сам виноват. Все, кто с ним употреблял и звал попить запрещенные вещества — горите в аду. Как, зная, что у человека эпилепсия и за месяц это уже третий раз, нормально употреблять и всем говорить, что Паша абсолютно трезвый?“ — заявила она.

Нынешняя подруга рэпера Катерина Маевская написала в своем Telegram-канале: „Давайте потом, я в **** просто еще. Никто ничего не говорит — как он, что он. У меня сейчас разорвется сердце“.

Жизнь Паши Техника богата на события. В 2009 г. он отправился за решетку за хранение и распространение наркотиков (вышел в 2013). В 2019 был лишён водительских прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Это не помогло: следующим летом его вновь поймали за тем же и опять отправили в тюрьму — на этот раз на год. Неоднократно был бит по различным поводам — от оскорблений коллег по сцене до плохого поведения на людях.