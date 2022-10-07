Водителя автомобиля Ксении Собчак, который устроил ДТП в Сочи, посадили на два года

Цоя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Суд на три года лишил Цоя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Цой полностью признал свою вину, попросил прощения у потерпевших, а также заявил, что готов возместить ущерб.

ДТП произошло 9 октября 2021 года на дороге между Адлером и Красной Поляной. „Мерседес“, в салоне которого находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с „Фольксвагеном“. Пассажирка „Фольксвагена“ погибла, еще два человека пострадали. Ксению Собчак допрашивали по делу о ДТП как свидетеля.