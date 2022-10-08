Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Очередной песенный конкурс „Евровидение“, намеченный на май 2023 года, будет проведен в британском Ливерпуле - родном городе группы The Beatles. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил в прямом эфире медиакомпании BBC ведущий Грэм Нортон. Перед этим список городов-претендентов был сокращен до Ливерпуля и Глазго.

Изначально конкурс должна была принять Украина, поскольку представлявшая ее группа Kalush Orchestra заняла первое место на „Евровидении-2022“. Но из-за продолжающихся там военных действий Европейский вещательный союз (EBU) принял решение перенести проведение шоу в Великобританию, чей представитель Сэм Райдер занял в этом году второе место. Основанием для такого решения стали опасения за безопасность участников и гостей конкурса.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила Ливерпуль с победой в отборе среди прочих городов и пообещала уделить особое внимание представлению на „Евровидении“ украинской культуры. „Ливерпуль, гостеприимный город, гордящийся своим музыкальным наследием, устроит незабываемое шоу, прославляющее богатую культуру и творческий потенциал Украины“, - написала она в Twitter.

Украина автоматически пройдет в финал „Евровидения-2023“ вместе с „большой пятеркой“, в состав которой входят страны, вносящие наибольший финансовый вклад в проведение конкурса - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.