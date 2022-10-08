Михаил Шац переживает, что не сможет вернуться в родной город

„Мне очень тяжело думать о том, что я никогда не смогу вернуться в Россию. Я очень люблю эту страну, города, людей. На кладбище лежат мои мама и папа, бабушка и дедушка“, — посетовал Шац.

Он добавил, что всегда „обожал“ Санкт-Петербург, ему грустно осознавать, что он больше не сможет вернуться в этот город. Телеведущий уточнил, что во время эмиграции его больше всего волновали мысли о наследниках.

„Страшно представить себе переживания детей, те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как рушится на глазах жизнь семьи. Нельзя оставлять их с этим один на один“, — высказался Шац.