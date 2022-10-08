В Доме Хопнера продолжится увлекательный курс-экскурс в историю Таллинна

Что общего у сапога Петра I, карманных счетов гетмана Мазепы, перчаток шведского короля Карла ХII, ключей императора Петра III и автографа Наполеона, а также мумии и сушеного крокодила? Правильно, яйцо! А также имя знаменитой династии таллиннских аптекарей, которые, сами того не ведая, положили начало музейному делу в Эстонии. Слабость может обернуться силой, если поддаться ей со всей страстью, а плоды многолетних усилий отдать обществу. Узнаем, как аптека магистрата стала родоначальницей уникальной коллекции древностей, которая, в свою очередь, 200 лет спустя, превратилась в выставку, а вскоре и в музей.

Привидения – тревожные души, которые не нашли покоя даже на том свете. Стать привидением очень просто, но не очень приятно. Прямо скажем, мучительно. Многие дома в Старом Таллинне могут поведать леденящие душу истории о жестоких и таинственных смертях, вызванных коварством, жадностью, ревностью, предательством или безудержным гневом. О каких событиях прошлого молчаливо напоминают призраки, что мелькают в старинных окнах по ночам в неверном свете луны, тоскливо воют, поют псалмы, плачут, гасят свечи или швыряют тяжелые предметы в непрошенных гостей?

Один из самых известных сюжетов Таллинна, увековеченный на Ратушной площади, кажется, известен во всех деталях. Единственную казнь в центре и в истории Старого города затребовал себе сам казненный, и магистрат в просьбе не отказал. Что же нужно было совершить, чтобы так каяться, требуя себе палача и назидательной смерти в сердце города, на миру? Что нужно было совершить, чтобы виновному не отказали? Хотя известно, что казни в Таллинне совершались исключительно за пределами крепостной стены! Да и полно, так ли дело было? Свидетелей нет, но есть свидетельства. И мы наконец узнаем всю правду!

Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться, начиная с 27 октября, один раз в неделю по четвергам. Начало в 18.00.

Об этом и многом другом поведает новый курс лекций и экскурсий в таллиннском Доме Хопнера. Приходите, будет интересно!

17 ноября 2022 г. в 18.00 „Бродячие артисты и театрализованные представления в Таллинне“

Лектор: Марина Дунаева

Пару раз в год Старый город будто возвращается в Средневековье с шумной пестрой ярмаркой, разодетыми герольдами, рыцарскими турнирами и бродячими артистами. Сейчас все, как было сотни лет назад: шляпа у ног, а вся сила искусства умещается в дорожном чемоданчике. Музыканты, танцоры, жонглеры, акробаты – наверное, артисты – одна из самых давних профессий на земле. И самых трудных, особенно в Средние века. Хотя и публика в отсутствие других зрелищ была более благодарной, и выступать доводилось даже в зале Ратуши, но смертельные трюки приходилось выполнять без страховки, натянув канат от шпиля церкви до макушки ближайшей башни, и сносить презрение толпы и осуждение церкви.

24 ноября 2022 г. в 18.00 „Рыцарский турнир в Ревеле“

Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф

Турнир середины 16 века, происшедший на Ратушной площади, уникален со всех сторон и описан лично знаменитым хронистом Бальтазаром Руссовым, поэтому дает массу сведений о той эпохе. Свита магистра Ливонского ордена, что явился в Таллинн с официальным визитом, сражалась с местными забияками. Но разве могут дворяне биться с простолюдинами? Или мало было здесь своих бравых аристократов? Какая из гильдий отстаивала на турнире честь города? Кто выиграл и почему поражение было вдвойне обидно для побежденной стороны?

1 декабря 2022 г. в 18.00 „Кровавый камень“

Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф

Почему нельзя просто взять и казнить барона, если он виноват? А он крепко провинился перед городом, хотя вины своей, конечно, не признал. Еще и дерзил, предлагал крупную взятку. Документы об этом недавно отыскались в городском архиве. Рукописи не горят! Кого воздух Таллинна делает свободным, как долго нужно им дышать, чтобы освободиться? Как магистрат нашел выход из безвыходного положения и предпочел деньгам право своей воли.

8 декабря 2022 г. в 18.00 „Императрица и митрополит“

Лектор: Марина Дунаева