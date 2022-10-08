„Отрыжка поколения“: Яна Поплавская прошлась по Ольге Бузовой

„Это просто какая-то отрыжка поколения. Она — чей-то уникальный эксперимент. Если бы я знала фамилии, я бы их озвучила“, — высказалась Поплавская.

Обсуждая Бузову, актриса вспомнила знаменитую поговорку: „Талантам нужно помогать, ничтожества пробьются сами“. Она назвала певицу „совершенно необразованной“ и заверила, что Бузова „не обладает даже двумя извилинами“. При этом Поплавская призналась, что не общалась лично с экс-звездой „Дома-2“. Актриса уточнила, что оценила интеллект певицы по ее интервью.