„Убогие, на себя взгляните!“: Лариса Долина сорвалась на хейтеров(2)
В последнее время Ларису Долину все чаще критикуют за внешний вид: мол, она ярко красится и вульгарно одевается, — поясняет „СтарХит“. Певица не раз говорила, что не чувствует своих лет, поэтому носит короткие платья и мини-шорты.
67-летняя Лариса Долина спокойно объясняла публике, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой. Терпение артистки лопнуло, когда подписчики окончательно перешли границы, начав критиковать каждый ее „лук“.
„До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели. Вы считаете себя всезнайками и даете мне никчемные и глупые советы, приправляя спичи накопившейся желчью… На себя взгляните и в себя… Может, с вами что-то не так?“ — написала в личном блоге рассерженная исполнительница.
Лариса Александровна попросила хейтеров отписаться от ее соцсетей. „Не приходите со злом на мою страницу, пожалуйста! Здесь место умным, адекватным, доброжелательным подписчикам, которыми я очень дорожу. Спасибо всем! Да и вам, хамы, невежи и невежды, спасибо! Вы делаете меня еще сильнее!“ — добавила певица.