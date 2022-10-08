„Убогие, на себя взгляните!“: Лариса Долина сорвалась на хейтеров

„До чего же жалко тех, кто постоянно пишет на моей странице гадости и оскорбления… Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Мне правда вас очень жаль, вы живете в ненависти ко всему и ко всем, души ваши очерствели. Вы считаете себя всезнайками и даете мне никчемные и глупые советы, приправляя спичи накопившейся желчью… На себя взгляните и в себя… Может, с вами что-то не так?“ — написала в личном блоге рассерженная исполнительница.