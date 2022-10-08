Британец пожаловался, что его собака оформила подписку на платный порноканал

Как рассказал 58-летний Томас Барнс, подписка была оформлена случайно, когда его собака Марино играла с пультом от телевизора. Со счета мужчины списали $77, которые он теперь требует вернуть. Британца заверили, что его проблема будет решена, но этого не произошло.

В итоге мужчина отказался платить по счетам, и ему отключили доступ ко всем каналам. Разгневанный Томас подал в суд, чтобы добиться справедливости. Только после этого представители платного канала согласились произвести перерасчет и вернуть клиенту деньги.

По словам Барнса, $70 для него — серьезная сумма, так как он живет лишь на пенсию и пособия.