Британец пожаловался, что его собака оформила подписку на платный порноканал
Британец пожаловался, что его собака оформила подписку на канал с порнографией, пишет Daily Star. Теперь мужчина требует, чтобы ему вернули деньги.
Как рассказал 58-летний Томас Барнс, подписка была оформлена случайно, когда его собака Марино играла с пультом от телевизора. Со счета мужчины списали $77, которые он теперь требует вернуть. Британца заверили, что его проблема будет решена, но этого не произошло.
В итоге мужчина отказался платить по счетам, и ему отключили доступ ко всем каналам. Разгневанный Томас подал в суд, чтобы добиться справедливости. Только после этого представители платного канала согласились произвести перерасчет и вернуть клиенту деньги.
По словам Барнса, $70 для него — серьезная сумма, так как он живет лишь на пенсию и пособия.