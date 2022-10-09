СМИ: Вероятно, Никита Пресняков покинул Россию

Как сообщили в театре, в день „мобилизации“ Преснякова на репетиции не было, да и вообще в последний раз он присутствовал аж в конце сентября. Сам Пресняков в Твиттере прокомментировал новость максимально кратко: „Фейк“.

Ну а неназванные источники „СтарХита“ пошли дальше и укоризненно рассказали: „Он уехал в Америку ещё две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съёмки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя“. Эти слова Пресняков пока не прокомментировал.