Шоубиз
09.10.2022, 11:10

СМИ: Вероятно, Никита Пресняков покинул Россию

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Н. Пресняков
Н. Пресняков
ФОТО: Youtube

Внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиту Преснякова мобилизовали во время репетиции в Московском Губернском театре, — сообщили на прошлой неделе российские СМИ. Впрочем, довольно быстро эта информация была опровергнута.

Как сообщили в театре, в день „мобилизации“ Преснякова на репетиции не было, да и вообще в последний раз он присутствовал аж в конце сентября. Сам Пресняков в Твиттере прокомментировал новость максимально кратко: „Фейк“.

Ну а неназванные источники „СтарХита“ пошли дальше и укоризненно рассказали: „Он уехал в Америку ещё две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съёмки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя“. Эти слова Пресняков пока не прокомментировал.

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