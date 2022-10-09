09.10.2022, 14:07
ВИДЕО | Нурлан Сабуров теперь смеется над уехавшими в Казахстан россиянами(28)
ФОТО: Youtube
Стендап-комик Нурлан Сабуров посвятил выступление побегу россиян в Казахстан после объявления частичной мобилизации, — пишет Gazeta.
На концерте в Алма-Ате юморист спросил, изучают ли они казахский язык, и высмеял их произношение слова „тенге“. Видео монолога Сабурова опубликовано в соцсетях.
„Ну что, русские, казахский изучаете уже? — поинтересовался артист. — „Тэнге“ — это все равно, что „двести рублэй“.
Комик также вспомнил, что недавно россияне шутили над казахами, которые мигрировали в Россию, — а сейчас оказались в похожем положении.