Вегетарианцы в два раза чаще страдают от депрессии

Исследование бразильских ученых показывает, что у вегетарианцев имеется большая склонность к депрессиям. У тех, кто исключил из своего рациона мясо, наблюдается в два раза больше депрессивных эпизодов, по сравнению с людьми, которые продолжают употреблять продукты животного происхождения. Авторы исследования считают, что это связано с отношением окружающих к вегетарианцам. К примеру, их часто дразнят или надсмехаются за то, что они придерживаются такой диеты.

Таким образом, вовсе не отказ от мяса провоцирует депрессию, а негативное отношение к вегетарианству со стороны значительного количества членов общества. Кроме того, нередко депрессивные люди сами переходят на вегетарианскую диету. Наконец, связь может объясняться какими-то отдельными факторами, которые и комбинируют два этих явления.

К примеру, вегетарианцы часто становятся таковыми, увидев реальность современной мясной промышленности, включая уничтожение животных и их бесчисленные страдания. А такие визуальные образы могут спровоцировать депрессию. Предотвращение жестокого обращения с животными - это наиболее часто упоминаемая причина, по которой вегетарианцы перестают есть мясо.