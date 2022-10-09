Кино
09.10.2022, 20:43

Роб Шнайдер пообещал сиквел комедии „Животное“

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"Животное"
"Животное"
ФОТО: Youtube

Роб Шнайдер анонсировал сиквел фантастической комедии „Животное“ 2001 года, сообщает Collider.

Продолжение будет выпущено на стриминговом сервисе Tubi. Шнайдер вернется к своей роли полицейского Марвина Мэнджа, которому пересадили органы разных животных. Он также напишет сценарий и выступит продюсером и режиссером проекта.

В сиквеле Марвин будет уже на пенсии, но ему вновь придется использовать старые навыки, когда он столкнется с животным, способности которого превосходят его собственные.

Старт съемок фильма запланирован на 2023 год.

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