09.10.2022, 20:43
Роб Шнайдер пообещал сиквел комедии „Животное“(2)
ФОТО: Youtube
Роб Шнайдер анонсировал сиквел фантастической комедии „Животное“ 2001 года, сообщает Collider.
Продолжение будет выпущено на стриминговом сервисе Tubi. Шнайдер вернется к своей роли полицейского Марвина Мэнджа, которому пересадили органы разных животных. Он также напишет сценарий и выступит продюсером и режиссером проекта.
В сиквеле Марвин будет уже на пенсии, но ему вновь придется использовать старые навыки, когда он столкнется с животным, способности которого превосходят его собственные.
Старт съемок фильма запланирован на 2023 год.