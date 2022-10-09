Роб Шнайдер пообещал сиквел комедии „Животное“

Продолжение будет выпущено на стриминговом сервисе Tubi. Шнайдер вернется к своей роли полицейского Марвина Мэнджа, которому пересадили органы разных животных. Он также напишет сценарий и выступит продюсером и режиссером проекта.

В сиквеле Марвин будет уже на пенсии, но ему вновь придется использовать старые навыки, когда он столкнется с животным, способности которого превосходят его собственные.