ФОТО | Смотрите, как станцевал Юри Ратас на открытии нового сезона шоу „Танцы со звездами“!(31)
Вчера вечером в эфире TV3 состоялось открытие ожидаемого многими телезрителями нового сезона шоу „Tantsud tähtedega“ („Танцы со звездами“). В первом выпуске шестого сезона никого из участников не вылетел.
Всего на танцевальном паркете выступили восемь звезд: женщины танцевали ча-ча-ча, а мужчины вальс.
В конце передачи было объявлено пять пар, которые больше всего понравились судьям и публике. Среди этих пар оказались и Юри Ратас с тренером по танцам Кристиной Тармет.
В течение этой недели телезрители могут голосовать за своих любимчиков по телефону. Вырученные от звонков средства пойдут на благотворительность.
Темой передачи следующей недели станет эстонская музыка. Каждый участник выберет свою любимую песню, вокруг которого построит номер.