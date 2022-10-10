На британского стендапера обиделся и подал в суд собственный отец

Издание отмечает, что родственники не общались более 20 лет после смерти матери комика Норы. Карр ранее заявлял, что его отец „умер для него“. „Это звучит жестоко, пока вы не познакомитесь с этим парнем“, — говорил он. При этом юморист сам подавал в суд на отца за домогательства, однако тогда иск отклонили.

Источники из окружения Карра-старшего утверждают, что отец по горло сыт „ложью“ сына о нем. „Последнее, что он хотел сделать — идти в суд. Но хватит. Он устал от этого“, — передает позицию родителя издание. По словам знакомых, Карр-старший — бизнесмен, который должен защищать свою репутацию, а иск за клевету — единственный способ положить конец „этой чепухе“.

Комик Джимми Карр не раз критиковался общественностью за шутки. Например, публика не оценила его юмор на тему Холокоста. Он также обвинялся в расизме.