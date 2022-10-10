„Молюсь о вас и мире“. Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России

„Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива“, — написала Алла Борисовна в личном блоге.

Полторы недели назад Примадонна вместе с двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. По данным СМИ, певица улетела за границу без обратного билета.

По слухам, последней каплей стал даже не конфликт с прокремлёвскими пропагандистами, а травля детей Пугачёвой и Галкина в школе.