10.10.2022, 14:00
„Молюсь о вас и мире“. Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России(46)
ФОТО: Youtube
Алла Пугачева опубликовала новое фото из Израиля в своем аккаунте в Instagram, подтверждая тем самым, что покинула Россию.
„Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива“, — написала Алла Борисовна в личном блоге.
Полторы недели назад Примадонна вместе с двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. По данным СМИ, певица улетела за границу без обратного билета.
По слухам, последней каплей стал даже не конфликт с прокремлёвскими пропагандистами, а травля детей Пугачёвой и Галкина в школе.