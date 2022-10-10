ВИДЕО | Вышел трейлер финального для Джоди Уиттакер эпизода „Доктора Кто“

Чибнелл, по мнению основной части фанатов, испортил практически всё, что только возможно — от настроения сериала до мифологии. Уже революционный шаг сделать главного героя женщиной воспринимается как самая безобидная шалость. Согласно сериалу представители расы Повелителей времени в случае ранений, несовместимых с жизнью, могут полностью регенерировать. Этот ход, придуманный ещё перед уходом первого исполнителя роли Доктора, позволил сделать историю практически бесконечной. Да ещё и появилась возможность менять характер героя, ведь с каждым новым воплощением Доктор получал не только новое лицо, но и новый характер.

Слабым местом в этой схеме оказалась необходимость менять ещё и шоураннеров, которые могли поворачивать сюжет, стиль и историю согласно своим представлениям о прекрасном. После возвращения сериала на экраны им занимался Рассел Т. Дэвис, который склонялся к сатире и драматизму (например, впервые Доктор влюбился в свою спутницу). Стивен Моффат, взявший затем бразды правления, добавил временных петель (вплоть до временных парадоксов) и откровенного троллинга зрителей.

Но затем пришёл Крис Чибнелл. И это едва не закончилось катастрофой. Сюжеты стали скучны, а стремление к оригинальности вылилось в разрушение всего „канона“. Чтобы спасти любимое детище, ВВС решилась на радикальные меры и вновь призвала Дэвиса, который почти сразу пообещал изменения, которые придутся по душе далеко не всем. Латентные расисты получили первого в истории темногожего Доктора (его сыграет Шути Гатва), который к ужасу гомофобов, по слухам, будет ещё и геем. Зато на короткое время обещано возвращение любимца публики Дэвида Теннанта, игравшего Доктора с 2005 по 2010 годы.

Судя по трейлеру, будет шумно. Вернётся весь комплект „классических“ врагов Доктора: далеки, киберлюди и невесть откуда взявшийся Мастер. И то, что начнётся с пропажи картин, выльется в очередное спасение Земли. А фанаты уже ждут спасения сериала...