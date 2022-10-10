Режиссер фильмов для взрослых Боб Джек судится с эстонским городом

Музыкант, продюсер и режиссер купил верхние этажи исторического здания в Хаапсалу 2014 году, и для жителей города это стало громким событием. Но потом он начал проводить ремонтные работы без согласования с администрацией, и на него подали в суд, пишет Телепрограмма.