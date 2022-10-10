10.10.2022, 17:39
Режиссер фильмов для взрослых Боб Джек судится с эстонским городом
ФОТО: novostilv.ru
В отношении недвижимости режиссера фильмов для взрослых Боба Джека в Эстонии инициирована судебная ипотека в размере 5800 евро. Об этом сообщается на сайте государственного регистра Эстонии.
Музыкант, продюсер и режиссер купил верхние этажи исторического здания в Хаапсалу 2014 году, и для жителей города это стало громким событием. Но потом он начал проводить ремонтные работы без согласования с администрацией, и на него подали в суд, пишет Телепрограмма.
„Я спросил судью, почему она платит в ремонтный фонд 25 евро в месяц, а я целых 105! У меня на чердаке нет электричества, воды и отопления. Там только летучие мыши. Но ежемесячный счет за коммуналку превышает 220 евро“, — возмущается режиссер.
Сейчас судебный процесс находится на паузе.