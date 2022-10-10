10.10.2022, 19:53
Проклятие „Ласкового мая“ продолжается: умер клавишник группы Михаил Афанасьев(1)
ФОТО: Instagram
Клавишник „золотого“ состава группы „Ласковый май“ Михаил Афанасьев ушел из жизни. Об этом в своем Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
„Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Его все любили, дорожили им и знали, насколько он надежный человек“, — написал композитор в личном блоге. Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде.
Разин рассказал, что за время работы в „Ласковом мае“ клавишник дал около двух тысяч концертов. Также, по словам продюсера, Афанасьев ни с кем не ссорился и не был замешан в скандалах.