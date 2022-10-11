„Я опустошена“: Милла Йовович отреагировала на ракетный обстрел Украины Россией

„Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними“, — написала Милла.

Актриса отметила, что чувствует себя разбитой из-за этой новости. „В этом мире так много ненависти, репрессий и оскорблений. Я хочу, чтобы люди оставили друг друга в покое. Я хотела написать о Дне коренных народов здесь, в Америке, но после прочтения этой новости меня просто тошнит. Мне надоело разжигание войны за границей, надоело преимущество белой расы дома. Надоели самодовольные люди, которые пытаются заставить других верить в то, во что они верят“, — сообщила она.