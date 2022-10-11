48-летняя Хилари Суонк беременна сразу двойней(3)
Звезда фильма „Малышка на миллион“ поделилась радостной новостью — она беременна. 48-летняя актриса скоро подарит избраннику сразу двух малышей, — пишет „СтарХит“.
О приятных переменах в жизни актриса объявила в эфире шоу „Доброе утро, Америка!“ Звезда призналась: она до сих пор не может поверить, что беременна. Хилари ждала этого момента много лет. Ни в одном из браков ей не удавалось обрести ребенка.
„Это то, чего я давно хотела, и моя следующая цель — стать мамой. И не одного, а двух“, — сказала она.
48-летняя Суонк чувствует себя счастливой. Актриса также с улыбкой отметила, что прежние наряды ей уже малы. „Так приятно иметь возможность говорить об этом и делиться этим“, — признается звезда.
Хилари замужем за предпринимателем Филипом Шнайдером. Пара в браке уже четыре года. Ранее она встречалась с бывшим теннисистом Рубеном Торресом. В 2016-м влюбленные даже объявили о помолвке, однако вскоре расстались.