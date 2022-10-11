48-летняя Хилари Суонк беременна сразу двойней

О приятных переменах в жизни актриса объявила в эфире шоу „Доброе утро, Америка!“ Звезда призналась: она до сих пор не может поверить, что беременна. Хилари ждала этого момента много лет. Ни в одном из браков ей не удавалось обрести ребенка.

„Это то, чего я давно хотела, и моя следующая цель — стать мамой. И не одного, а двух“, — сказала она.

48-летняя Суонк чувствует себя счастливой. Актриса также с улыбкой отметила, что прежние наряды ей уже малы. „Так приятно иметь возможность говорить об этом и делиться этим“, — признается звезда.

Хилари замужем за предпринимателем Филипом Шнайдером. Пара в браке уже четыре года. Ранее она встречалась с бывшим теннисистом Рубеном Торресом. В 2016-м влюбленные даже объявили о помолвке, однако вскоре расстались.