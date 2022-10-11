В Таллинне выступит скандальная певица Инстасамка — автор слов „Путин — лучший президент, это главный факт“

Руководитель MJClub Юрий Метс сказал RusDelfi, что правоохранительные органы не имеют ничего против этого концерта. „Она уехала из России, сейчас живет в Дубае. Она не говорила, что поддерживает Путина. Еще до всех этих событий, в 2019 году, у нее был трек, где она про это поет и все. К тому же она не может вернуться в Россию, не выступала за или против“, - сказал Метс.

В 2019 году певица выпустила песню „Bless“, где, в частности, есть строчки „Путин — лучший президент — это главный факт (Он вроде милый)“. После начала войны в Украине Instasamka попала в список украинского сайта theylovewar за поддержку путинского режима.

Однако в апреле 2022 года артистка переехала в Объединенные Арабские Эмираты, объяснив, что не планирует возвращаться в Россию, потому что не считает эту страну своим местом.

„Я родилась в России и буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели, но я буду очень скучать и всегда любить это место“, — написала она. Певица заявила, что в ближайшее время концерты в России невозможны по ряду причин.

Тем не менее, она оставила без комментариев свою политическую позицию по поводу обострения ситуации в Украине. Она заявила, что не хочет оскорблять тех, кто будет с ней не согласен.

Instasamka, в миру - Дарья Зотеева, также известна своими скандальными ситуациями и провокациями.

В феврале прошлого года блогер шокировала публику, записав на видео, как в грубой форме выставила за дверь визажистов, опоздавших к ней. Зотеева также выбросила их чемоданы с косметикой, отчего лежащие в них средства разбились о кафельный пол. Свое поведение Дарья оправдала тем, что она самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России и не будет терпеть подобного отношения к себе.

Скандал с визажистами вызвал широкий резонанс. Многие звезды шоу-бизнеса публично высказали свое негодование, среди них Рита Дакота и Клава Кока. А мультипликационная компания, с которой Дарья сотрудничала, вырезала ее голос из мультфильма „100 % волк“.

Несмотря на это, в ноябре 2021 года выпустила сольный альбом Moneydealer. В релиз вошло 7 композиций общей длительностью 14 минут. Две из них, — „Lipsi Ha“ и „Juicy“, — ранее выпущенные синглы. Один из треков был записан совместно с Moneyken, который по информации из „ВКонтакте» является также продюсером альбома. По сообщениям InterMedia и The Flow, релиз находился на второй позиции альбомного чарта Apple Music в России. Moneydealer вошёл в список лучших альбомов 2021 года по версии музыкального журналиста Антона Вагина для издания „РБК Стиль“, а также расположился на 22 месте топ-50 отечественных альбомов 2021 года по версии издания The Flow.