11.10.2022, 14:00
Если Галкин вернется в Россию, он может сесть в тюрьму(24)
ФОТО: Youtube
Депутат Александр Евсеев в беседе с Solenka.info рассказал, что в случае возвращения в Россию юмориста Максима Галкина могут посадить в тюрьму.
По словам политика, причиной лишения свободы может стать обещание актера вылить горящее масло на желающих отобрать его замок — на концерте в Латвии шоумен в шутку пригрозил недоброжелателям. Как утверждает Евсеев, эти слова подходят под статью 318 УК РФ „Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“.
На выступлении Галкин сказал, что защитники замка будут скидывать мебель на „хребты“ осаждающих. Муж Аллы Пугачевой подчеркнул, что „так просто не сдастся“.
Как говорится, был бы повод, а статья найдётся.