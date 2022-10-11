Если Галкин вернется в Россию, он может сесть в тюрьму

По словам политика, причиной лишения свободы может стать обещание актера вылить горящее масло на желающих отобрать его замок — на концерте в Латвии шоумен в шутку пригрозил недоброжелателям. Как утверждает Евсеев, эти слова подходят под статью 318 УК РФ „Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей“.