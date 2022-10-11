Шоубиз
11.10.2022, 17:10

Страшная месть: после антивоенного выступления Земфиры ее песни убрали с российских радиостанций

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Земфира
Земфира
ФОТО: Youtube

Композиции певицы Земфиры удалили из эфира российских радиостанций. Об этом сообщает Solenka.info.

Как сообщает издание, в „Европейской медиагруппе“ заявили, что у слушателей якобы „снизился интерес к песням исполнительницы“. Но так „совпало“, что это произошло ровно на следующий день после её антивоенной речи на концерте.

Ранее подобным образом в России „отомстили“ Валерию Меладзе и Алле Пугачёвой.

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