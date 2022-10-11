11.10.2022, 17:10
Страшная месть: после антивоенного выступления Земфиры ее песни убрали с российских радиостанций(7)
ФОТО: Youtube
Композиции певицы Земфиры удалили из эфира российских радиостанций. Об этом сообщает Solenka.info.
Как сообщает издание, в „Европейской медиагруппе“ заявили, что у слушателей якобы „снизился интерес к песням исполнительницы“. Но так „совпало“, что это произошло ровно на следующий день после её антивоенной речи на концерте.
Ранее подобным образом в России „отомстили“ Валерию Меладзе и Алле Пугачёвой.