Не верьте бабушкам! Врач предостерегает от „народных“ средств против простуды

Вдыхание пара (например, от горячего картофеля) является одним из популярных в народе домашних способов лечения. Однако врач Османов посоветовал в интервью „Прайм“ не прибегать к такому методу антипростудной терапии. Медик заявил, что доморощенные паровые ингаляции не только ненадежны, но и очень рискованные – могут вызывать повреждение слизистых тканей рта и носоглотки, способствовать их ожогам, что чревато опасными последствиями (ожог слизистой повышает риск развития рака).

„Кроме того, из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием“, — добавил Османов. Специалист подчеркнул: дышать паром категорически не рекомендуется, если у человека повышена температура тела (свыше 37,5 градусов).



Также небезопасными врач назвал горчичники. Противопоказания к их применению – это повышенная температура тела, имеющиеся аутоимунные заболевания легких.

Прокомментировал врач-терапевт привычку россиян парить при простуде ноги, делая ножные ванны с горячей водой. Ни простуду, ни грипп такая процедура совершенно не помогает, резюмировал специалист.