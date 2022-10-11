Купил 300 пауков и успокоился: рецепт британского психотерапевта

Психотерапевт диагностировал у Аарона Финикса биполярное расстройство и порекомендовал ему найти какое-нибудь увлечение ради психического здоровья. Мужчина решил прислушаться к совету и начал собирать пауков.

К настоящему времени коллекция британца насчитывает 300 экземпляров. Больше всего мужчина любит самку мексиканского огненноколенного паука-птицееда, которая стоит более 160 фунтов.

„Сотрудники почты знают меня как Спайдермена, потому что каждую неделю они привозят мне новых питомцев в коробках с маркировкой „животные“. Я могу часами наблюдать за ними. Они производят на меня невероятный эффект, и я никогда не откажусь от разведения тарантулов“, — рассказал британец.

Люди, которые узнают о таком хобби, не могут поверить в это. Заинтересованные пользователи часто пишут ему сообщения в соцсетях. „У меня до сих пор бывают моменты, когда я впадаю в уныние, но в целом мое состояние значительно улучшилось благодаря паукам“, — подчеркнул он.

Восьминогие друзья Финикса заняли всю его спальню. Мужчина проводит с ними все свое свободное время.

45-летняя возлюбленная Финикса Джо и две дочери пары поначалу были напуганы новым увлечением британца, но начали поддерживать его, когда увидели, какой положительный эффект оказывают пауки на его состояние.

Мужчина мечтает открыть магазин экзотических питомцев и начать разводить пауков для продажи коллекционерам. Хотя есть подозрение, что он же их и купит, чтобы увеличить собственную коллекцию.