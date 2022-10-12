Умерла Анджела Лэнсбери, исполнительница главной роли в сериале „Она написала убийство“(1)
В США за пять дней до своего 97-летия умерла актриса Анджела Лэнсбери. Об этом сообщила ее семья. Причины ее смерти не уточняются.
Лэнсбери более всего известна как исполнительница главной роли в детективном сериале „Она написала убийство“, который выходил с 1984 по 1996 год. За эту роль Лэнсбери получила четыре „Золотых глобуса“ и 12 раз была номинирована на „Эмми“.
Среди других известных фильмов, где играла Лэнсбери — „Портрет Дориана Грея“, „Маньчжурский кандидат“, „Газовый свет“, „Голубые Гавайи“, „Смерть на Ниле“ (1978), „В компании волков“, „Леди исчезает“ (1979), „Моя ужасная няня“, „Пингвины мистера Поппера“. В 2014 году она получила почетный „Оскар“ за вклад в кинематограф.
Лэнсбери также известна как актриса театра и мюзиклов, она пять раз получала высшую американскую театральную премию „Тони“.