ФОТО | „Мы обе певицы нашей страны“. Алла Пугачева и Земфира встретились в Израиле

Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене) А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны.

9 октября у Земфиры начался европейский концертный тур в поддержку альбома „Borderline“. Во время первого концерта в Лимасоле Земфира высказалась о войне в Украине, заявив, что каждый день молится, „чтобы моя страна прекратила эту войну“.

Алла Пугачева уехала из России после начала войны, но в августе вернулась. После того, как в сентябре ее мужа Максима Галкина объявили „иностранным агентом“, Пугачева попросила, чтобы российские власти присвоили ей такой же статус. В конце сентября певица уехала из России в Израиль.