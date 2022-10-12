Шоубиз
12.10.2022, 12:00

ФОТО | „Мы обе певицы нашей страны“. Алла Пугачева и Земфира встретились в Израиле

 (33)
ФОТО: Renata Litvinova

Певица Земфира сообщила, что вечером 11 октября встретилась с Аллой Пугачевой на своем концерте в Тель-Авиве. Об этом Земфира рассказала в Инстаграм, опубликовав совместную фотографию с Пугачевой, — пишет Meduza.

Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене) А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны.

9 октября у Земфиры начался европейский концертный тур в поддержку альбома „Borderline“. Во время первого концерта в Лимасоле Земфира высказалась о войне в Украине, заявив, что каждый день молится, „чтобы моя страна прекратила эту войну“.

Алла Пугачева уехала из России после начала войны, но в августе вернулась. После того, как в сентябре ее мужа Максима Галкина объявили „иностранным агентом“, Пугачева попросила, чтобы российские власти присвоили ей такой же статус. В конце сентября певица уехала из России в Израиль.

Оставить комментарий Читать комментарии (33)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии