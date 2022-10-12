Шоубиз
12.10.2022, 14:00

Группа Blink-182 объявила о воссоединении

 
Die Band Blink 182 am 13 Juni 2017 in der König Pilsener Arena in Oberhausen Konzert Blink 182 in
Die Band Blink 182 am 13 Juni 2017 in der König Pilsener Arena in Oberhausen Konzert Blink 182 in
ФОТО: Ralph Goldmann | imago/Manngold

Американская поп-панк-группа Blink-182 объявила о воссоединении и большом мировом турне. Об этом сообщает Pitchfork.

В коллектив вернется фронтмен и вокалист Том ДеЛонг. Также в состав группы войдут Трэвис Баркер и Марк Хоппус.

Уже 14 октября музыканты выпустят первый сингл, а 11 марта 2023 года отправятся на гастроли, которые начнутся в Тихуане (Мексика). Тур завершится 26 декабря 2024 года в Крайстчерче (Новая Зеландия). Blink-182 посетят Глазго, Белфаст, Дублин, Лондон, Бирмингем и Манчестер. Гастроли охватят Европу, Северную и Южную Америку, Австралию.

Группа Blink-182 была основана в Калифорнии в 1992 году. В настоящее время дискография коллектива насчитывает восемь альбомов. Последний из них, релиз Nine, вышел в 2019 году. Его продюсировали Фаррелл Уильямс, Тим Пагнотта из Sugarcult, Джон Фелдман из Goldfinger и группа The Futuristics.

Том ДеЛонг покинул Blink-182 в 2005 году и основал проект Angels & Airwaves. Участники воссоединились четыре года спустя, однако в 2015 году ДеЛонг вновь решил уйти из коллектива.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии