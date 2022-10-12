12.10.2022, 13:58
Внук Пугачевой Никита Пресняков выехал из России через Нарву(8)
ФОТО: Instagram
По данным газеты „Известия“ внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой певец Никита Преснякова пересек границу России пешком, передает mke.ee.
В публикации говорится, что это произошло еще 24 сентября, через трое суток после объявления частичной мобилизации. Артист приехал в Ивангород и оттуда пешком направился на КПП на эстонскую границу, избежав автомобильных пробок.
По предварительным данным Никита Пресняков имеет гражданство Литвы и поэтому виза ему не нужна, сообщает „МК“.
Издание отмечает, что поэтому сообщения о том, что он мог быть мобилизован прямо из театра 7 октября несостоятельным. Впрочем, ранее в Московском губернском театре опровергали эти публикации, да и сам Никита Пресняков называл их фейком.