Шоубиз
12.10.2022, 13:58

Внук Пугачевой Никита Пресняков выехал из России через Нарву

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ФОТО: Instagram

По данным газеты „Известия“ внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой певец Никита Преснякова пересек границу России пешком, передает mke.ee.

В публикации говорится, что это произошло еще 24 сентября, через трое суток после объявления частичной мобилизации. Артист приехал в Ивангород и оттуда пешком направился на КПП на эстонскую границу, избежав автомобильных пробок.

По предварительным данным Никита Пресняков имеет гражданство Литвы и поэтому виза ему не нужна, сообщает „МК“.

Издание отмечает, что поэтому сообщения о том, что он мог быть мобилизован прямо из театра 7 октября несостоятельным. Впрочем, ранее в Московском губернском театре опровергали эти публикации, да и сам Никита Пресняков называл их фейком.

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