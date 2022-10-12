Сын Игоря Талькова „вычеркнул Азизу из своей жизни“

„Ты либо сумасшедшая, либо проплаченная. Я с тобой вообще ничего общего иметь не хочу. Мы раскрестим скоро Святика. А ты, видимо, прямиком. Твоя дорога уже понятно куда“, — прокомментировал происходящее Тальков-младший.

В переводе на более понятный язык это означает следующее. Ранее вопреки народной молве, так или иначе обвинявшей Азизу в гибели Талькова-старшего, наследник неоднократно подчёркивал, что не имеет претензий к певице. И даже сын Талькова-мл. Святослав является крестником Азизы. Но теперь артист готов аннулировать обряд крещения, чтобы больше не иметь ничего общего с исполнительницей.