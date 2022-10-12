8 мифов о сексе, в которые образованные женщины до сих пор верят

Миф первый: мужчина всегда хочет секса

Один из самых популярных мифов вынуждает мужчин играть роль вечных секс-машин. На самом деле, поясняет Стефани Бюлер, доктор наук и сексолог, это неправда. Да и с чего бы?

Мужчины — не роботы, а живые люди, которые устают, испытывают стресс, грусть и отвлекающие от любви чувства. К тому же с возрастом многим требуется прямая стимуляция пениса до и во время секса. И в этом нет ничего плохого или унизительного.

Секс — это не про вас в отдельности, это про общее удовольствие. Спрашивайте мужчину, что ему нравится, и не стесняйтесь проявлять инициативу. Гендерный стереотип о том, что мужчина должен быть инициатором секса, пора выбросить из головы. Хотите быть главной, будьте ею.

Миф второй: секс без оргазма не считается

Снова мимо, считает Мушуми Гоуз, сексолог-консультант, автор книг и практикующий терапевт. Секс — это гораздо больше и сложнее, чем просто проникновение, которое оканчивается оргазмом.

Поцелуи, объятия, нежные ласки — все это тоже секс. Как и грязные разговорчики, чтение или просмотр эротики, взаимная мастурбация, ролевые игры и рассказы о фантазиях. Чем шире представление о сексе, тем сильнее удовольствие и наслаждение.

Не ограничивайте себя рамками и не считайте, что секса не было, если дело не дошло до оргазма.

Миф третий: для секса нужно быть идеальной

За этот миф скажите спасибо глянцу и порно. Они внушают миллионам женщин мысль о соответствии каким-то стандартам. Вроде того, что сексом могут заниматься только идеальные женщины, способные возбудиться от одного взгляда. Диана Уайли, доктор медицины, сексолог и специалист по семейным отношениям, убеждена: мужчины не замечают физические недостатки партнерш. Они просто наслаждаются процессом и тем, что в постели рядом с ними находится обнаженная женщина.

Если женщина любит свое тело, его полюбит и мужчина. Важно учиться культивировать в себе эту любовь к собственной уникальности. Цените себя и не заморачивайтесь размером груди или количеством складок на животе.