„Я очень подхожу для мобилизации — и не очень люблю умирать“: рэпер Ресторатор рассказал, как оказался в Армении

— Служил, с 2009 по 2010 год. Хотел отдать долг родине и [потом] спокойно жить. Не очень получилось. Я по образованию технолог общественного питания и долго работал поваром. Был поваром и в армии. В армии была жесткая дедовщина: каждый день огребали, никаких навыков не получили. Научились только исчезать из поля зрения и заниматься глупостями. Формы в то время не видели, ходили в лохмотьях. Я работал на кухне, с едой тоже были проблемы.

Я высказывался против власти довольно долго — публично в треках, выходил на митинги. Но для многих [в соцсетях] именно мой отъезд стал сюрпризом и поводом меня осуждать. При этом люди ждут, что, уехав, я начну высказываться куда активнее. Но мне ничего не мешало это делать и из Петербурга. Моя позиция не изменилась — она очень понятная и не очень радикальная. Да, я не могу ответить на многие вопросы, которые задает пропаганда, но при этом не вижу у этой войны ни оправдания, ни цели.

— Я уехал в „третьей волне“. Все уезжали, а я до последнего сидел и думал: „Время есть“. Потому что не в моем положении уезжать. У меня нет серьезных накоплений или других возможностей уехать. Но объявление мобилизации было мощным триггером. Я очень подхожу для нее — и не очень люблю умирать.

— Вы еще 24 февраля ясно высказались против войны, а уехали из России только несколько недель назад. Почему?

Александр Тимарцев (более известный как Ресторатор) был одним из основателей и лицом Versus Battle, в котором принимали участие известнейшие рэперы страны (например, Оксимирон). В середине 2010-х „Версус“ вышел за пределы андеграундного жанра и превратился в одно из главных культурных событий России, отдельные баттлы стали набирать десятки миллионов просмотров на ютьюбе. После вторжения России в Украину Ресторатор не покинул страну, несмотря на четкую антивоенную позицию. Но 21 сентября, после объявления мобилизации в России, рэпер, служивший в армии и подпадающий под призыв, собрал чемоданы и через Беларусь отправился в Ереван. „ Медуза “ с ним поговорила.

— В России сейчас люди боятся выражать свою позицию. А у всех уехавших позиция одинаковая. Мы сидим и будто записи включаем — говорим одно и то же. Я уже устал, но надо. Люди тогда успокаиваются. Они думают: „Я не сумасшедший, я сделал правильно, что уехал“. И смотришь — действительно, неглупые ребята уехали. В моем окружении была только пара человек, у которых альтернативное мнение [они поддерживают войну]. Но я их заблокировал. Не хочу с ними ругаться и спорить.

Сейчас мы встречаемся с друзьями в Армении, и все разговоры во всех кафе и ресторанах об одном и том же. Как бы мы ни пытались что-то обсуждать: „Бац, война“. Все разговоры об этом.

Прямо сейчас я один. Я на авто уехал в Беларусь и, потрясываясь [от нервов], улетел в Ереван. Чтобы устроить детей в школу, надо выписать их из другой школы, собрать документы, уехать. Как только жена и дети закончат с документами, они прилетят.

Сейчас думаем, что делать с русскими школами в Армении. Школы есть, но это либо супердорогие школы, либо школы, к которым есть вопросы. Например, гуглишь и читаешь, что там выставили детей буквой Z. Зачем? Я не хочу [чтобы мои дети в этом участвовали].

— Не было никаких мыслей. Никто [в моем окружении] не думал, что будет такой жесткий захват [украинских] территорий. Все надеялись, что [российские государственные структуры] просто будут осваивать финансы на вооружение. Мы отдали детей в школу, все было замечательно.

— В сентябре ваши дети пошли в школу в Петербурге. То есть уезжать вы не планировали?

— Слава богу, я был быстрее повестки. Я думаю, она придет не сегодня завтра. По моей информации из проверенных источников, я в списках тех, кого мобилизуют. У меня категория годности А1, то есть я хороший кандидат на смерть.

А в самой армии я даже написал заявление, чтобы поехать миротворцем то ли в ЮАР, то ли ЦАР. Но наша часть так никуда и не поехала. Я тогда просто на деньги повелся — я же работал поваром, тогда мой предел был 15 тысяч рублей. А миротворцам предлагали в районе полутора тысяч долларов. Я был юн и глуп.

— Забавно, что эта символика стала испаряться с момента объявления мобилизации. У людей открылись глаза: „А-а, вот так? Надо до конца идти?“ Люди с этой символикой были в Верхнем Ларсе, и их развернули обратно. Чем они думали? Ну хорошо, что хотя бы на позднем этапе до людей доходит.

В дальнейшем я встречал в разных местах и организациях людей с определенной символикой — я ее абсолютно не могу понять. Но есть люди, которые пошли до конца. У меня есть знакомый, очень серьезный бизнесмен, он искренне топил за всю историю и очень агрессивно объяснял свою позицию. Он ушел добровольцем. Его позиция вызывает уважение. Я ее не одобряю, но хорошо, что люди последовательны в своих высказываниях.

Когда началась так называемая „специальная военная операция“, я такой: „Господи, ну зачем? Почему?“ Это звучало как вброс. Война России с Украиной… Почему не война Москвы и Воронежа? Когда объявили войну, я подумал, что все будут против, все выйдут [на протесты]. Но 24 февраля в Петербурге вышло очень мало людей. Мне сказали, что акция будет на Дворцовой площади — я приехал, а там много автомобилей и никого нет. Это было очень странно. Акция была в другом месте. Туда, по моим ощущениям, пришло человек 200–300 — кто с таким количеством будет считаться?

— Есть такое. Я вчера решил это довести до крайности — снял сторис здесь, в Армении: „Я, ребят, уехал. Трус подлец, крыса, сцыкун. Жду ваши комментарии“. И [негативные] комментарии последовали. А потом я пообщался с ребятами, которые тоже покинули Россию. Они говорят: „У нас ни одного такого комментария“. А у меня почему? Они говорят: „А мы всех [ботов] уже почистили“. Думаю: „О, классно. Надо триггернуть и тоже почистить“. Но это не только боты — я год думал, что не существует людей с таким мнением [которые поддерживают войну], а теперь в жизни их встречаю.

— Нет, кстати. Я достаточно мелковат и, думаю, не представляю собой угрозы для власти. Просто маленький блогер что-то говорит. „Ничего страшного. Давайте сначала посадим больших, а потом придем за ним“ [думают во власти].

— У вас не было проблем из-за высказываний против войны и власти?

— Вы долго профессионально занимались рэп-баттлами. В Краснодаре баттл-рэпер Walkie, Ваня Петунин, покончил с собой, так как не хотел, чтобы его мобилизовали. Вы были знакомы?

— Да, но не были близкими друзьями. Пересекались в жизни раза три. Грустно, что он погиб. У Вани был психический диагноз. Хотя за неделю до этого мой знакомый встречался с ним и сказал, что Ваня чувствует себя замечательно в психическом плане. Думаю, новость о мобилизации была дополнительным стрессом, с которым он не справился. Не считаю, что его решение было чем-то оправдано, что у него была мотивация. Думаю, это следствие болезни. Жаль человека, но что поделать. Такое случается.

— Вы знакомы с Оксимироном. Недавно он приехал в Санкт-Петербург и снял там видео на антивоенный трек „Ойда“. Вы думаете, это безопасно?

— Сейчас сложно чувствовать себя где-либо в безопасности. Но я не припоминаю антивоенных роликов [у него]. Это, скорее, политические жесты — но вряд ли антивоенные. Ингрия не имеет никакого отношения к антивоенной истории. То же самое, что и различные заигрывания с СК и претензии к власти. Позиция Оксимирона нам ясна и понятна. За него говорить не стал бы, но думаю, он тоже за все хорошее и против всего плохого. Мы с ним изредка общаемся. Последний раз виделись, может быть, год назад.

— А чем вы занимались последний год?

— Я стримил. Пришел к этому в сентябре прошлого года и не могу оторваться, влюбился. Я просыпаюсь, скорее умываюсь и запускаю стрим.

— Чем вам так нравится это занятие?

— Это терапевтический обмен эмоциями. На первом этапе стриминга я просто играл, веселился, пил пиво. В январе отказался от алкоголя, мы просто стали с ребятами общаться. Они поддерживают: „Молодец, не надо пить, мы с тобой“. Кто-то тоже бросает пить. Мы общаемся, обсуждаем все новости. Но в основном веселье и деградация. Это то, что нам очень нужно в данный момент.