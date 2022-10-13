В Таллинне с сольным концертом выступит российская певица Анна Асти

В конце 2021 года певица представила свой сольный проект ANNA ASTI. 14 января 2022 года выпустила дебютный сингл и видеоклип „Феникс“, дистрибьютором которого является ZVONKO digital. Первым синглом на мета-лейбле ANNA ASTI стала совместная работа с Филиппом Киркоровым „Хобби», выпущенная 29 апреля 2022 года; на песню также было представлено муд-видео.

3 июня 2022 года артистка выпустила трек „По барам» и открыла предзаказ на альбом „Феникс». 11 июня экранизировала „По барам“.

24 июня 2022 года в честь своего 32-летия на цифровые площадки был опубликован дебютный студийный альбом певицы „Феникс“, в который вошло 11 композиций, три из которых («Феникс“, „Хобби“ и „По барам“) уже были опубликованы ранее в качестве синглов.

2 июля 2022 года Анной Асти был представлен интернет-магазин с одноимённым названием „ANNA ASTI SHOP“ в сотрудничестве с KING MEDIA GROUP, торгующий мерчендайзом, связанным с творчеством Анны.

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