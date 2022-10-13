В Таллинне с сольным концертом выступит российская певица Анна Асти
В следующую субботу, 22 октября, в ночном клубе MJClub выступит российская певица Анна Асти, известная как бывшая солистка популярной группы „Artik & Asti“.
В конце 2021 года певица представила свой сольный проект ANNA ASTI. 14 января 2022 года выпустила дебютный сингл и видеоклип „Феникс“, дистрибьютором которого является ZVONKO digital. Первым синглом на мета-лейбле ANNA ASTI стала совместная работа с Филиппом Киркоровым „Хобби», выпущенная 29 апреля 2022 года; на песню также было представлено муд-видео.
3 июня 2022 года артистка выпустила трек „По барам» и открыла предзаказ на альбом „Феникс». 11 июня экранизировала „По барам“.
24 июня 2022 года в честь своего 32-летия на цифровые площадки был опубликован дебютный студийный альбом певицы „Феникс“, в который вошло 11 композиций, три из которых («Феникс“, „Хобби“ и „По барам“) уже были опубликованы ранее в качестве синглов.
2 июля 2022 года Анной Асти был представлен интернет-магазин с одноимённым названием „ANNA ASTI SHOP“ в сотрудничестве с KING MEDIA GROUP, торгующий мерчендайзом, связанным с творчеством Анны.
Билеты на концерт можно приобрести тут.