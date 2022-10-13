Филиппу Киркорову вновь светит уголовное дело

В августе стало известно, что в полиции отказались возбудить уголовное дело в отношении исполнителя „в связи с отсутствием события преступления“. Представители „Зова народа“ направили обращение в прокуратуру, в котором потребовали обжаловать решение полиции.

Правозащитники утверждали, что в номере Киркорова с крестом содержится оскорбление чувств верующих, в связи с чем изначально организация подала заявление против артиста.

С 27 по 30 апреля Киркоров выступал с юбилейным шоу „55. Голд. Золотые хиты“ в Государственном Кремлевском Дворце. В рамках номера на песню „Мария Магдалена“ артист взобрался на декорацию в форме большого креста.