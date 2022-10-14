Tопчик
14.10.2022, 08:52

50 оттенков серого по-эстонски! Андрей Коробейник предъявил девушке из Tinder строгие правила

 
„Проходи не менее 20 000 шагов в день!“
Andrei Korobeinik
Andrei Korobeinik
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

„Проходи не менее 20 000 шагов в день. Это три часа ходьбы. Читай не менее 20 страниц художественной литературы в день. Если не поняла текст с первого раза, то должна прочитать снова“. Эти и многие другие требования политик и бизнесмен Андрей Коробейник предъявил девушке, которую он встретил в Tinder. Девушка же не растерялась и переправила весь список изданию Kroonika.

Бывший депутат Рийгикогу, основатель портала знакомств Rate.ee и нынешний председатель Пярнуского горсобрания Андрей Коробейник (41) не афишировал подробности личной жизни в течение всей своей карьеры. Пять лет назад он развелся и судился с бывшей женой, от которой у него есть две дочери. На данный момент Коробейник - свободный человек.

В начале года журналистка Kroonika получила в Instagram личное сообщение от проживающей в Австрии Марии (28) - имя изменено, настоящее имя редакции известно. Девушка сказала, что хочет предложить „интересную историю“ и поинтересовалась, является ли Андрей Коробейник звездой.

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