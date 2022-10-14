14.10.2022, 08:52
50 оттенков серого по-эстонски! Андрей Коробейник предъявил девушке из Tinder строгие правила
„Проходи не менее 20 000 шагов в день!“
ФОТО: | Õhtuleht
„Проходи не менее 20 000 шагов в день. Это три часа ходьбы. Читай не менее 20 страниц художественной литературы в день. Если не поняла текст с первого раза, то должна прочитать снова“. Эти и многие другие требования политик и бизнесмен Андрей Коробейник предъявил девушке, которую он встретил в Tinder. Девушка же не растерялась и переправила весь список изданию Kroonika.
Бывший депутат Рийгикогу, основатель портала знакомств Rate.ee и нынешний председатель Пярнуского горсобрания Андрей Коробейник (41) не афишировал подробности личной жизни в течение всей своей карьеры. Пять лет назад он развелся и судился с бывшей женой, от которой у него есть две дочери. На данный момент Коробейник - свободный человек.