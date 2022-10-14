50 оттенков серого по-эстонски! Андрей Коробейник предъявил девушке из Tinder строгие правила

„Проходи не менее 20 000 шагов в день. Это три часа ходьбы. Читай не менее 20 страниц художественной литературы в день. Если не поняла текст с первого раза, то должна прочитать снова“. Эти и многие другие требования политик и бизнесмен Андрей Коробейник предъявил девушке, которую он встретил в Tinder. Девушка же не растерялась и переправила весь список изданию Kroonika.