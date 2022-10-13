В Таллинне выступит восходящая звезда украинской сцены Артем Пивоваров

Артём Пивоваров – самобытный украинский артист, чьи песни мгновенно становятся хитами и занимают первые строчки чартов. Обладатель премии Yuna „Лучший исполнитель“ и „Хит года“, законодатель музыкальных трендов, любимец всех поколений. Почитатели творчества Артёма уже давно вывели формулу его уникальности, называя его „стихийным“.

Однозначно, музыка – это стихия Артёма. Его харизма завораживает, а энергия на концертах заряжает. Он чётко понимает, что поёт и какой посыл несёт в массы. Артём представил миру 4 сольных альбома, десятки синглов и множество визуализаций на них. Среди самых известных хитов исполнителя — синглы „Дежавю“, „Мираж“, „Рандеву“, „Дом“, „Собирай Меня“, „Кислород“, „Моя Ночь“, „No.1“.