Шоубиз
13.10.2022, 14:00

„Реальный пацан“ Селиванов спровоцировал слух о романе с Муцениеце

 
Владимир Селиванов
Владимир Селиванов
ФОТО: Youtube

Актеры Агата Муцениеце и Владимир Селиванов спровоцировали слухи о романе.

Артистов заметили на отдыхе в курортном городе Нальчик. Муцениеце и Селиванов публиковали кадры с похожими видами. Через некоторое время в сети появилась совместная фотосессия актеров. На одном из кадров пара целуется. Владимир подтвердил, что он и Агата ездили вместе в Нальчик. Он также сообщил, что артисты „сделают заявление через пару дней“.

„Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%“, — рассказал о Муцениеце Селиванов.

Ранее Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. В их браке родились сын и дочь. В 2020 году пара рассталась.

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