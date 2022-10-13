13.10.2022, 14:00
„Реальный пацан“ Селиванов спровоцировал слух о романе с Муцениеце
ФОТО: Youtube
Актеры Агата Муцениеце и Владимир Селиванов спровоцировали слухи о романе.
Артистов заметили на отдыхе в курортном городе Нальчик. Муцениеце и Селиванов публиковали кадры с похожими видами. Через некоторое время в сети появилась совместная фотосессия актеров. На одном из кадров пара целуется. Владимир подтвердил, что он и Агата ездили вместе в Нальчик. Он также сообщил, что артисты „сделают заявление через пару дней“.
„Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%“, — рассказал о Муцениеце Селиванов.
Ранее Муцениеце была замужем за актером Павлом Прилучным. В их браке родились сын и дочь. В 2020 году пара рассталась.