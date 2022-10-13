Врач предупреждает об опасности некоторых видов хлеба

Специалист подчеркнула: правильный черный хлеб готовится только из ржаной муки без использования белой. Ржаной хлеб – один из самых полезных для кишечника, а также нервной системы.



В то же время врач предупредила об опасности некоторых видов хлеба. Например, белый пшеничный батон или булочка, содержащие крайне мало клетчатки, могут способствовать всплескам уровня сахара в крови. Будучи продуктами с высоким гликемическим индексом, они могут легко привести к появлению жира на животе и лишних килограммов – в особенности, если употребляется натощак или в большом количестве.